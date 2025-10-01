Düsseldorf (ots) -HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, gab heute die Einführung des HONOR 400 Smart bekannt. Das leistungsstarke und besonders haltbare Budget Smartphone setzt einen neuen Industriestandard. Mit dem funktionsreichen Smartphone adressiert HONOR die Bedürfnisse preisbewusster Verbraucher und erfüllt deren Wunsch nach einer KI-Interaktion in mobilen Geräten. Das HONOR 400 Smart überzeugt mit Eigenschaften wie einer 5-Sterne-Premium-Sturzfestigkeit, IP54-Spritzwasserschutz, einem robusten 6500-mAh-Dual-Zellen-Akku und einer praktischen Instant-KI-Taste.Verstärkte Haltbarkeit mit RundumschutzAls robustes Einsteiger-Smartphone punktet das neueste HONOR 400 Smart mit einem umfassenden Fallschutz dank der renommierten SGS 5-Sterne-Leistungszertifizierung für Fall- und Quetschfestigkeit[1]. Damit ist das neue Gerät widerstandsfähig genug, um Stürze aus Höhen von bis zu 1,80 Metern[2] unbeschadet zu überstehen. Dank der Wet-hand Touch Enhancement-Funktion lässt sich das Gerät auch mit nassen oder fettigen Händen mühelos bedienen.Außergewöhnlicher Akku mit verbesserter Sicherheit und LeistungAusgestattet mit einem großen 6500-mAh-Dual-Zellen-Akku[3] bietet das HONOR 400 Smart die in seiner Preisklasse größte Akkulaufzeit für einen ganzen Tag[4]. Das Design des Doppelzellen-Akkus ermöglicht eine längere Lebensdauer und schnelleres Laden bei niedrigerer Akkubelastung. Mithilfe einer Mehrpunkt-Temperaturüberwachung funktioniert der Akku gut bei Temperaturen von -20 °C bis 55 °C[5]. Ob Schneesturm oder Wüstenklima - auf den Akku ist auch unter härtesten Bedingungen Verlass. Zusätzlich belebt die 35W kabelgebundene HONOR SuperCharge[6] den Akku schnell wieder für eine längere Nutzung.Praktische KI-Taste für ein neues BenutzererlebnisAls erstes Smartphone seiner Klasse ist das HONOR 400 Smart mit einer Instant-KI-Taste[7] ausgestattet, die Nutzern eine neuartige KI-Interaktion ermöglicht. Die KI-Taste umfasst zwei Interaktionsmöglichkeiten, die mit verschiedenen Funktionen verbunden sind. So können Nutzer mit nur einem Befehl eine von ihnen ausgewählte App öffnen oder im Hintergrund Tabs bereinigen, um eine schnellere Rechenleistung zu nutzen. Ein langer Tastendruck aktiviert Funktionen wie KI-Übersetzung und KI-Content-Erstellung. Der Vorteil: ein personalisiertes und nahtloses Benutzererlebnis. Darüber hinaus hält das HONOR 400 Smart, angetrieben von der neuesten MagicOS 9.0 basierend auf Android 15, verschiedene weitere intelligente Funktionen bereit, darunter Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search und Google Gemini Assistant.Verbesserte Hardware für hervorragende LeistungFür einen leistungsstarken Antrieb des HONOR 400 Smart sorgt der Qualcomm® Snapdragon® 685. Benutzer profitieren so von einer nahtloseren Zusammenarbeit der Systeme und höheren Grafikleistung. Im Vergleich zur vorherigen Generation hat HONOR die GPU-Leistung um 84 %[8] verbessert. Die Leistung wird durch HONORs innovative RAM Turbo-Technologie ergänzt, die effektiv einen Arbeitsspeicher von 12 GB bietet - bestehend aus 6 GB physischem und 6 GB virtuellem RAM.[9] Damit können Benutzer mühelos Multitasking betreiben und zwischen Apps wechseln. Darüber hinaus ist das HONOR 400 Smart mit bis zu 128 GB großem internen Speicher ausgestattet, der ausreichend Platz für wertvolle Erinnerungen bereithält.Farbe, Preis und VerfügbarkeitUm den unterschiedlichen Stilvorlieben der Benutzer gerecht zu werden, ist das HONOR 400 Smart in zwei attraktiven Farbvarianten[10] erhältlich: Velvet Black und Desert Gold. Ab heute ist das HONOR 400 Smart in Deutschland zu einem Preis ab 179,90 Euro (UVP) erhältlich.Über HONORHONOR ist ein weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Interaktionen zwischen Mensch und Gerät zu revolutionieren, um das KI-Ökosystem mit allen Verbrauchern in der Ära der KI-Agenten und darüber hinaus zu verbinden. HONOR ist bestrebt, industrielle Grenzen durch offene, nahtlose Zusammenarbeit zu öffnen, um gemeinsam mit Branchenpartnern ein werteteilendes Ökosystem zu schaffen. Mit einem innovativen Produktportfolio, das KI-Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und mehr umfasst, zielt das Unternehmen darauf ab, jeden Menschen zu befähigen, die neue intelligente Welt anzunehmen.Weitere Informationen zu HONOR erhältst du online unter www.honor.com oder perE-Mail an newsroom@honor.com.[1]Dieses Telefon hat die Schweizer SGS Premium Performance-Zertifizierung für Sturz- und Quetschfestigkeit erhalten und entspri cht den technischenZuverlässigkeitsspezifikationen von SGS. Da es sich um ein elektronisches Präzisionsprodukt handelt, besteht immer noch die Gefahr einer Beschädigung, wenn das Telefon herunterf ällt. Bitte achten Sie darauf, Stürze oder Kollisionen zu vermeiden. Da es sich um ein elektronisches Präzisionsprodukt handelt, besteht immer noch die Gefahr einer Beschädigung, wenn das Telefon herunterf ällt. Bitte achten Sie darauf, Stürze oder Kollisionen zu vermeiden.[2] Die Daten stammen aus HONOR Laboren.[3] Akku mit einer Nennleistung von 6350 mAh und einer typischen Kapazität von 6500 mAh.[4] Die Daten stammen aus HONOR Laboren. Der Akku wird nach 5 Jahren Nutzung eine Kapazitätserhaltungsrate von mehr als 80 % aufweisen, basierend auf der HONOR Labor-Simulation des täglichen Nutzerverhaltens (einmaliges vollständiges Laden und Entladen pro Tag). Die tatsächlichen Daten können je nach Szenario variieren, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Nutzung.[5] Die Daten stammen aus HONOR Laboren. Bei einer Umgebungstemperatur von 55 °C kann das HONOR 400 Smart normal im Standby-Modus bleiben und die Nutzung von Anruf-, Kontakt- und SMS-Funktionen unterstützen. Das tatsächliche Erlebnis kann je nach Faktoren wie Gerätealterung, Netzwerkumgebung, Benutzergewohnheiten und Unterschieden im Temperaturanstieg des Telefons variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Erlebnis.[6] Es unterstützt eine maximale kabelgebundene Ladung von 35 W, ein 35-W -HONOR -Ladegerät und ein Kabel sind erforderlich.Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit kann je nach Umgebungsbedingungen und anderen Faktoren variieren.[7] Es wird per OTA-Update aktualisiert. Der spezifische Implementierungseffekt kann je nach Nutzungsszenario variieren, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Erlebnis.[8] Die Daten stammen aus HONOR Laboren.[9] Durch HONOR RAM Turbo wird ein Teil des ROM in RAM umgewandelt, und die 12 GB RAM können einem Speichererlebnis von 24 GB entsprechen. 