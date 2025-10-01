DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise September nach Ländern (Vorabschätzung)
=== gg Vormonat gg Vorjahr +/- Prozent +/- Prozent Sep 25 Aug 25 Sep 25 Aug 25 Eurozone-20 +0,1 +0,1 +2,2 +2,0 Belgien -0,3 +1,5 +2,7 +2,6 Deutschland +0,2 +0,1 +2,4 +2,1 Estland -1,2 +0,9 +5,2 +6,2 Finnland +0,5 -0,3 +2,3 +2,2 Frankreich -1,1 +0,5 +1,1 +0,8 Griechenland +0,6 -0,6 +1,8 +3,1 Irland -0,2 +0,4 +2,7 +1,9 Italien +1,3 -0,2 +1,8 +1,6 Kroatien -0,6 +0,2 +4,6 +4,6 Lettland +0,1 -0,2 +4,1 +4,2 Litauen +0,4 -0,3 +3,7 +3,6 Luxemburg -0,1 +1,2 +3,1 +2,8 Malta -1,3 +0,7 +2,4 +2,7 Niederlande -0,3 +0,3 +3,0 +2,4 Österreich 0,0 +0,3 +3,9 +4,1 Portugal +1,0 -0,1 +1,9 +2,5 Slowakei +0,2 +0,1 +4,6 +4,4 Slowenien 0,0 0,0 +2,7 +3,0 Spanien +0,1 0,0 +3,0 +2,7 Zypern -0,4 +0,8 0,0 0,0 ===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
