Mainz (ots) -Zwei Top-Sportler, die zuletzt stark auf sich aufmerksam machten, gemeinsam zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF: Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry ist mit dem Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München erfolgreich in die neue Saison gestartet und Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat auf dem Saisonhöhepunkt geliefert und in Tokio den Weltmeistertitel gewonnen. Am Samstag, 4. Oktober 2025, ab 22.30 Uhr im ZDF streamen und ab 23.00 Uhr im ZDF, sind beide zu Gast bei "sportstudio"-Moderator Jochen Breyer.Abendspiel Eintracht Frankfurt - Bayern München im "aktuellen sportstudio"Im "aktuellen sportstudio" steht am Samstag, 4. Oktober 2025, der sechste Spieltag der Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel des Tabellenvierten Eintracht Frankfurt gegen den Meister und erneuten Tabellenführer Bayern München im Fokus. Der Titelverteidiger ist auch aufgrund der Leistungen des aktuellen Studiogastes schon wieder in der Erfolgsspur: Serge Gnabry war in der noch jungen Saison in allen neun Pflichtspielen des FC Bayern im Einsatz, hat drei Tore und drei Vorlagen in der Statistik, und zeigt derzeit, wie wichtig er für die Offensive des FC Bayern ist. Im Gespräch mit Serge Gnabry, der zum ersten Mal zu Gast im "aktuellen sportstudio" ist, wird es neben den sportlichen Aspekten auch um dessen soziales Engagement gehen. Im "aktuellen sportstudio" richtet sich am kommenden Samstag der Blick zudem auf das Verfolger-Duell vom Nachmittag: Der Tabellenzweite Borussia Dortmund empfängt den Tabellendritten RB Leipzig.Der goldene Höhepunkt der Leichtathletik-WMEr wurde in einem Herzschlagfinale zum neuen König der Athleten: Im abschließenden 1.500-Meter-Lauf rettete Leo Neugebauer einen knappen Punktevorsprung mit letzter Kraftanstrengung ins Ziel. Nun hat der Ausnahmeathlet mit 25 Jahren im Zehnkampf schon viel erreicht: Olympia-Silber, deutschen Rekord und nun die einzige deutsche Goldmedaille bei der Leichtathletik-WM 2025. Wie hat er die Krönung im Wettkampf am 21. September 2025 und die Tage danach erlebt. Und was bedeutet das mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles? Antworten darauf im "aktuellen sportstudio" am kommenden Samstag. Und anschließend kommt es an der Torwand zum Shootout zwischen dem Fußball-Profi mit Stuttgart-Vergangenheit und dem vielseitigen Leichtathleten vom VfB Stuttgart, der in seiner Jugend auch Fußball gespielt hat.KontaktBei Fragen zum "aktuellen sportstudio" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudio) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"das aktuelle sportstudio" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/shows/das-aktuelle-sportstudio-220)Sport im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-dokus-livestreams-highlights-hintergruende-100)Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6129250