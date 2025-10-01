München (ots) -Das nächste große Magie-Spektakel kann beginnen: Die legendären Profi-Illusionisten, bekannt als Die Reiter, sind zurück und bekommen diesmal Unterstützung von drei jungen, aber nicht weniger trickreichen Magiern. Gemeinsam wollen sie der skrupellosen Vanderberg Corporation und deren Chefin das Handwerk legen - mit Hilfe eines grandiosen Coups, der alle vergangenen in den Schatten stellen soll. Zwei Generationen von Illusionisten mit vielen verrückten Ideen und unglaublichen Fähigkeiten begeben sich in ein temporeiches und hochspannendes Abenteuer voller Action, Humor und überraschender Pointen. Bühne frei für das Unvorstellbare!Action-Spezialist Ruben Fleischer ("Uncharted", "Venom") inszeniert das Ensemble rund um Jesse Eisenberg ("The Social Network"), Woody Harrelson ("Venom - Let There Be Carnage"), Isla Fisher ("Die Hochzeits-Crasher") und Dave Franco ("Bad Neighbors"). Frischen Wind erhält das Illusionisten-Team durch Ariana Greenblatt ("Barbie"), Justice Smith ("Jurassic World: Ein neues Zeitalter") und Dominic Sessa ("The Holdovers"). Ebenfalls wieder mit dabei im magischen Action-Coup ist Schauspielikone Morgan Freeman ("The Dark Knight"), als Gegenspielerin neu im Cast ist Rosamund Pike ("Gone Girl - Das perfekte Opfer").Pressekontakt:PR (Print, TV, Hörfunk):AIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONSSimone Bachofner & Maria HerleinTel: 030 / 61 20 30 - 70/ - 20E-Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.deMaria.Herlein@aim-pr.deOnline-PR:FRANDLY PRFranziska Buchholz, Anne Bombien,Ann-Kathrin ScheffelTel.: 089 - 954 28 28 20E-Mail: presse@frandly-pr.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6129239