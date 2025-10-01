Linz (www.anleihencheck.de) - Mit dem aktiven Shutdown der US-Regierung scheinen wichtige Wirtschaftsdaten vorerst nicht zur Verfügung zu stehen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Arbeitsministerium habe angekündigt, dass unter anderem der für Freitag geplante Arbeitsmarktbericht ausfallen könnte. Auch die Inflationsdaten am 15. Oktober könnten betroffen sein. Für die Finanzmärkte bedeute das erhöhte Unsicherheit, da die US-Notenbank Fed stark auf diese Daten angewiesen sei, insbesondere vor ihrer nächsten Zinsentscheidung Ende Oktober. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de