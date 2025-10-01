Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zunächst richtet sich die Aufmerksamkeit auf die EWU-Inflation, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben für die Schnellschätzung seien unisono nach oben gerichtet. So hätten die Jahresraten in Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland - auch getrieben von erhöhten Spritpreisen - zugelegt. Teilweise seien die Anstiege höher als erwartet ausgefallen, sodass die Analysten gegenüber der Konsensschätzung eines moderaten Plus bei der Jahresveränderungsrate ein Überraschungspotenzial ausmachen würden. Sollte auch die Kernrate steigen, würden die Spekulationen auf eine längere Pause im Zinssenkungszyklus der EZB verstärkt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
