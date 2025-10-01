Der Feststoffbatterie-Entwickler QuantumScape geht eine Partnerschaft mit Corning ein, einem Werkstoffspezialisten, der vor allem für sein Gorilla-Glas für Smartphone-Displays bekannt ist. Die Partner wollen zusammen eine Massenproduktion für Keramikseparatoren aufbauen, die QuantumScape für seine Feststoffbatterien benötigt. Dass QuantumScape in seinen Lithium-Metall-Festkörperbatterien auf Keramikseparatoren setzt, ist schon länger bekannt. Diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
