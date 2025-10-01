© Foto: OpenAIDie Aktienkurse großer US-Pharmaunternehmen haben am Dienstag kräftig zugelegt, nachdem Präsident Donald Trump eine Vereinbarung mit Pfizer bekanntgab.Pfizer senkt künftig die Preise für sämtliche verschreibungspflichtigen Medikamente im Rahmen des Medicaid-Programms, das einkommensschwache Patienten aus den USA unterstützt. Laut Pfizer sollen im Rahmen der Vereinbarung sowohl Standardmedikamente als auch Spezialpräparate - je nach Produkt mit Nachlässen von 50 bis 85 Prozent angeboten werden. Als Gegenleistung erhält Pfizer eine mehrjährige Ausnahme von den geplanten Importzöllen auf im Ausland produzierte Arzneimittel. Ein weiterer Bestandteil der Vereinbarung ist die Einführung einer …Den vollständigen Artikel lesen ...
