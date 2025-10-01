Die NuWays AG veranstaltet einenmit der. Reinhard Loose gibt Einblicke in die aktuelle Geschäftsentwicklung der MLP SE sowie die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Digitalstrategie und den Ausbau des Firmenkundengeschäfts. Zudem erläutert er die bestätigte Jahresprognose 2025 und den Wachstumskurs bis Ende 2028.MLP SE14.10.2025 17:00 UhrReinhard Loose, CFONach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/roundtable-8qsx3p6j+++Über MLP SE: Der MLP-Konzern mit seinen Marken deutschland.immobilien , DOMCURA , FERI , MLP , RVM und TPC ist der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Besonderer Mehrwert entsteht durch die Vernetzung der verschiedenen Perspektiven und Kompetenzen - damit die Kunden bessere Finanzentscheidungen treffen können. Dazu verknüpft der MLP-Konzern kompetent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten ausgewählte Produkte, Dienstleistungen und Technologien auch für andere Finanzdienstleister an. Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Wissens- und Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich gegenseitig in den Bereichen Forschung und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Dieses wertvolle und zielgerichtete Zusammenspiel schafft einen Mehrwert für die Kunden, aber auch für das Unternehmen und seine Aktionäre. Wirtschaftlicher Erfolg ist auch die Basis für die Übernahme von sozialer Verantwortung. Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 581.200 Privat- und rund 27.700 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 59,3 Mrd. Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 719 Mio. Euro. Darüber hinaus nutzen mehr als 10.000 Finanzdienstleister die Angebote.

ISIN: DE0006569908