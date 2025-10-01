Die Börse geht ins Schlussquartal - und die Vorzeichen könnten kaum besser sein. Seit Jahresbeginn hat der DAX rund 20 Prozent zugelegt, der S&P 500 kommt auf ein Plus von 13 Prozent. Historisch betrachtet zählen die letzten Monate des Jahres zu den stärksten Börsenphasen überhaupt - und die AKTIONÄR-Redaktion hat die besten 5 Aktien identifiziert.In der neuen Ausgabe von DER AKTIONÄR wurden in einem exklusiven Screening die Titel herausgefiltert, die von Oktober bis Dezember immer wieder zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär