Die Analysten von JPMorgan haben gestern ihr Kursziel für Hugo Boss von 39,50 auf 39 € gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" bestätigt. Auch die Analysten von Deutsche Bank Research wurden vorsichtiger und senkten gestern ihr Kursziel für Modehersteller von 44 auf 43 €, beließen die Einstufung aber auf "Hold". Deutsche Bank Research erwartet die kommenden Q3-Zahlen (Vorlage am 4. November), dass eine schrittweise Verbesserung der Lage bei dem Modekonzern ausgeblieben ist und das Handelsumfeld schwierig bleibt.