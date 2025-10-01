US-Regierungs-Shutdown begonnen



Der Shutdown könnte auch eine Verspätung für die für Freitag geplante Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten bedeuten.



In den USA sind in der Nacht zu Mittwoch die Regierungsgeschäfte zum Stillstand gekommen. Grund für den sogenannten Shutdown ist ein gescheiterter Gesetzentwurf für den Übergangshaushalt. Ursprünglich hatte das Repräsentantenhaus einem Überbrückungshaushalt bis zum 21. November zugestimmt, doch dieser wurde vom Senat blockiert.



Durch den Shutdown werden nun rund 750.000 Bundesbedienstete beurlaubt. Die wirtschaftlichen Folgen könnten auch nach dem Ende des Shutdowns spürbar bleiben. Historisch betrachtet wurden die ökonomischen Verluste nach einem Shutdown zwar oft wieder aufgeholt, aber nicht immer.

Einige Demokraten signalisierten ihre Kompromissbereitschaft, sofern es ernsthafte Verhandlungen über die Gesundheitskosten gibt.



Der Dax zeigt sich am Mittwochmorgen unbeeindruckt und ist nahezu unverändert.















