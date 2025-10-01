63% der Immobilieneigentümer, die älter als 60 Jahre sind, möchten in den eigenen vier Wänden alt werden. Dies geht aus einer aktuellen Studie hervor. Lediglich 12% der Befragten können sich vorstellen, ihr Eigenheim irgendwann zu verlassen. Zu den Kindern zu ziehen ist für die wenigsten eine Option. Für die Studie der Allianz Baufinanzierung wurden bundesweit über 1.000 Immobilienbesitzer über 60 Jahren befragt. Demnach wollen knapp zwei Drittel auf jeden Fall in ihrem Eigenheim wohnen bleiben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
