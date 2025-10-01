NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Asos von 305 auf 275 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das währungsbereinigte Wachstum des Online-Modehändlers sei geringer gewesen als gedacht, schrieb Richard Edwards am Dienstagabend nach einem Zwischenbericht des Modehändlers. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Geschäftsjahres erwartet er nun am unteren Ende der Prognosespanne./ag/edh
