Bonn (ots) -Die Menschen in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2025 wieder mehr Mineralwasser getrunken. Die Branche verzeichnet ein Absatzplus von 4,7 Prozent. Der Trend ist klar: Immer mehr Menschen ernähren sich bewusst und schätzen Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und persönliche Werte. Insbesondere in den Varianten still und mit viel Kohlensäure erfreut sich Mineralwasser wachsender Beliebtheit über alle Altersgruppen hinweg. Dies zeigt eine aktuelle Kantar-Studie¹ zu Konsumhäufigkeit und Einstellung im Auftrag der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM).Seit mehr als 2.000 Jahren schätzen die Menschen den besonderen Wert von natürlichem Mineralwasser. Auch heute ist das Naturprodukt für viele fester Bestandteil ihrer Trinkkultur und eines bewussten Lebensstils: 90 Prozent der Menschen in Deutschland trinken Mineralwasser, weil sie auf eine bewusste Ernährung achten. Die ursprüngliche Reinheit von Mineralwasser ist für 89 Prozent ein wesentliches Konsumkriterium. 86 Prozent der Menschen schmeckt Mineralwasser einfach."Der Konsum von Mineralwasser, sowohl mit viel als auch ohne Kohlensäure, nimmt deutlich zu: vor allem die große Auswahl, das Bedürfnis, sich etwas zu gönnen, und die Unterstützung beim ausreichenden Trinken sind wichtiger geworden", analysiert Kathrin Feldmaier, die Leiterin der Studie bei Kantar, einem weltweit führenden Unternehmen für Marktforschung, Datenanalyse und Beratung. Dies veranschaulicht eindrucksvoll den Trend zu einer bewussten Ernährung in der Bevölkerung. Gleichzeitig wächst das Qualitätsbewusstsein: 42 Prozent der Befragten halten Mineralwasser für hochwertiger als Leitungswasser. Im Jahr 2021 waren es noch 36 Prozent.Diese Entwicklung spiegelt den übergreifenden Trend wider, den der aktuelle Nutrition Report 2025² beschreibt. Verbraucherinnen und Verbraucher setzen verstärkt auf Gesundheit, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit. Bewusste Ernährung, pflanzenbetonte Kost, funktionelle Lebensmittel und alkoholfreie Alternativen zählen zu den zehn wichtigsten Ernährungstrends in Deutschland.Jürgen Reichle, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Mineralbrunnen (VDM) unterstreicht die hohe Relevanz von Mineralwasser für die Verbraucherinnen und Verbraucher: "Mineralwasser passt zum Zeitgeist und erfüllt gleich mehrere Bedürfnisse der Menschen. Es ist kalorien- und alkoholfrei, natürlich rein, nachhaltig, liefert wertvolle Mineralstoffe und es schmeckt."Mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 125,6 Litern ist Mineralwasser der beliebteste Durstlöscher in Deutschland. Und weil das so ist, findet am 7. Oktober 2025 bereits zum vierten Mal der Tag des Mineralwassers in Deutschland statt. Zahlreiche Mineralbrunnen-Betriebe werden rund um diesen Tag mit verschiedenen Aktionen und Events auf den erfrischenden Durstlöscher, seine lange Tradition und seine Besonderheiten aufmerksam machen. Schirmherrin des Aktionstages ist Mineralwasser-Botschafterin und Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo.Quellen:1. Kantar-Studie: Mineralwasser 2025 im Auftrag der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM), Befragung: 1.527 Internet-Nutzer unter der in Privathaushalten lebenden deutschsprachigen Bevölkerung in der Bundesrepublik von 15+ Jahren, Mai 20252. Trendreport Ernährung 2025, Nutrition Hub in Zusammenarbeit u.a. mit Bundeszentrum für Ernährung (BZfE)