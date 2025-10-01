ZHUHAI, China, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 27. September fand im Zhuhai International Convention & Exhibition Center die Eröffnungsfeier der Jahrestagung 2025 zum grenzüberschreitenden E-Commerce (Zhuhai-Hengqin) unter dem Motto "New Start, New Space, New Opportunities" (Neuer Start, neuer Raum, neue Chancen) statt. Die Veranstaltung brachte über 800 Gäste zusammen, darunter Vertreter von grenzüberschreitenden E-Commerce-Unternehmen, Experten und Wissenschaftler, um gemeinsam neue Wege für die hochwertige Entwicklung des grenzüberschreitenden E-Commerce und die koordinierte Entwicklung der Greater Bay Area (GBA) Guangdong-Hongkong-Macau zu erkunden.

Da China seine Bemühungen um die Schaffung eines offeneren und praktischeren Umfelds für den grenzüberschreitenden Handel verstärkt, eröffnet sich dem grenzüberschreitenden E-Commerce ein noch breiteres Spektrum an Möglichkeiten. Im Jahr 2024 erreichte das Import- und Exportvolumen des grenzüberschreitenden E-Commerce in Guangdong 745,4 Milliarden Yuan, was einer 66-fachen Steigerung innerhalb von 9 Jahren entspricht, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 60 %. Guangdong macht nun mehr als ein Drittel des nationalen Gesamtvolumens aus und sichert sich damit den ersten Platz unter allen Provinzen Chinas. Eine große Zahl führender grenzüberschreitender E-Commerce-Unternehmen mit globaler Wettbewerbsfähigkeit hat sich zu einem neuen Motor für das stetige Wachstum des Außenhandels von Guangdong entwickelt, zu einem neuen Feld für Transformation und Modernisierung und zu einem neuen Highlight für qualitativ hochwertige Entwicklung. Der Huafa Cross-Border E-Commerce Industrial Park und der Hengqin-Macao Cross-Border E-Commerce Industrial Park wurden in der Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin eingerichtet. Neben über hundert E-Commerce-Unternehmen wie Douyin, SHEIN, JD.com und Kuaishou verfügt diese auch über ein mehr als 10.000 Quadratmeter großes Auswahlzentrum für grenzüberschreitende E-Commerce-Produkte.

Globaler Ausblick auf den Entwicklungstrend des grenzüberschreitenden E-Commerce

Während der Veranstaltung veröffentlichte der Think Tank Reference News den Report on the Overseas Development of Chinese Private Enterprises (2025): Cross-Border E-Commerce Driving Forceand Global Trends Outlook (Bericht über die Entwicklung chinesischer Privatunternehmen im Ausland (2025): Triebkraft des grenzüberschreitenden E-Commerce und Ausblick auf globale Trends). Darüber hinaus wurde am selben Tag das Projekt "China Cross-Border E-Commerce High-Quality Development Index" (Index für hochwertige Entwicklung des grenzüberschreitenden E-Commerce in China) ins Leben gerufen. Dieses Projekt wird die globalen Datenressourcen der Nachrichtenagentur Xinhua nutzen, um kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die international tätig werden, digitale Entscheidungshilfen zur Verfügung zu stellen. Mehr als zehn Unternehmen, darunter SHEIN, China Southern Airlines, SF Group und Huafa Group, stellten gemeinsam die "Global Cross-Border E-Commerce Trade and Economic Cooperation Innovation Development Initiative" (Globale Initiative zur Entwicklung von Innovationen beim grenzüberschreitenden E-Commerce-Handel und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit) vor, die darauf abzielt, die Bildung einer Synergie innerhalb der Branche und einen Kooperationsmechanismus zur Festlegung von Standards zu fördern.

Neue Möglichkeiten im grenzüberschreitenden E-Commerce erkunden

Diese Gäste gaben Einblicke in Themen wie Luftfrachtlogistik und grenzüberschreitende Lieferketten und erkundeten dabei neue Ideen, Modelle und Möglichkeiten für die Entwicklung des grenzüberschreitenden E-Commerce aus der Perspektive der Geschäftspraxis.

Laut Gong Weiguo, General Manager von China Southern Airlines Logistics Co., Ltd., hat das Unternehmen seit 2022 mehr als 700 Millionen grenzüberschreitende E-Commerce-Pakete über sein Netzwerk von 900 Routen in 47 Ländern transportiert. In Zukunft wird sich das Unternehmen darauf konzentrieren, die Luftfrachtkapazitäten mit "Belt and Road"-Partnern zu stärken und eine "Seidenstraße in der Luft" aufzubauen.

Yu Guoyou, General Manager von SF International, schlug ein "Dual-Engine-Modell" aus "harter Infrastruktur und weichen Dienstleistungen" vor. Mit einer Flotte von über 100 speziellen Frachtflugzeugen, einem Übersee-Lagernetzwerk von mehr als einer Million Quadratmetern und intelligenten Logistiksystemen ist das Unternehmen in der Lage, eine Reihe flexibler Lieferkettenlösungen für Unternehmen anzubieten.

Die Veranstaltung umfasste auch verschiedene Begleitaktivitäten, darunter die "Greater Bay Area Premium Products Live Streaming Night" sowie Besuche im Hengqin Cross-Border E-Commerce Industrial Park, um die Vernetzung der Branche und die Zusammenarbeit vor Ort zu fördern.

Quelle: Organizing Committee of the Cross-Border E-Commerce Annual Meeting (Zhuhai-Hengqin) 2025

Kontakt nur für Medien: Kontaktperson: Ms. Luo, Tel: 86-10-63074558