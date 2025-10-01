Strategische Partnerschaft im Nachhaltigkeitssegment von LTTS soll Innovation, Automatisierung und KI-gestützte Transformation in den Bereichen Produktentwicklung und Betrieb vorantreiben

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS) ein weltweit führender Anbieter von KI-, Digital- und ER&D-Beratungsdienstleistungen, gab heute einen wichtigen Meilenstein in seinem Nachhaltigkeitssegment bekannt: die Unterzeichnung eines mehrjährigen Vertrags im Wert von 100 Millionen US-Dollar mit einem US-amerikanischen Hersteller von Industrieausrüstung für die Halbleiter-Wertschöpfungskette.

Im Rahmen der Vereinbarung wird LTTS die Initiativen des Kunden in den Bereichen neue Produktentwicklung, Wartungstechnik, Wertanalyse und Plattformautomatisierung unterstützen und dabei sein fundiertes Fachwissen in den Bereichen KI, Computer Vision und Automatisierungstechnologien der nächsten Generation einbringen. LTTS wird außerdem ein Center of Excellence (CoE) einrichten, um den Kunden bei der Beschleunigung von Innovationen, der Vereinfachung von Plattformen, der Anwendungstechnik und dem Übergang zu einer digitaleren und KI-gestützten Zukunft zu unterstützen.

Amit Chadha, CEO und Managing Director von L&T Technology Services, sagte: "Wir schätzen das Vertrauen, das unser Kunde in uns setzt, sehr und sind bestrebt, diese Beziehung im Zuge der Umsetzung dieses Transformationsprogramms weiter zu stärken. Dieses Engagement unterstreicht die Expertise von LTTS bei der Nutzung KI-gesteuerter Innovationen zur Bewältigung komplexer technischer Herausforderungen in wachstumsstarken Branchen. Durch den Einsatz unserer Kompetenzen in den Bereichen KI, Automatisierung und Produktentwicklung versetzen wir unseren Kunden in die Lage, seinen Marktanteil weiter auszubauen und seiner Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen KI, Digital ER&D. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Wartungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse an.

Zielstrebig. Agil. Innovativ. So treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie der Prozessindustrie. Wir haben unseren Hauptsitz in Indien und beschäftigen zum 30. Juni 2025 über 23.600 Mitarbeiter in 23 globalen Designzentren, 30 globalen Vertriebsniederlassungen und 105 Innovationslabors.

Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie unter www.LTTS.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250930951529/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com