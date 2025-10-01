DJ AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 3. September.

=== Emission 2,60-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2035 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,698 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,807 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,2 (1,4) Durchschnittsrend. 2,72% (2,77%) Wertstellung 3. Oktober 2025 ===

October 01, 2025

