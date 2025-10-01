Köln (ots) -Jürgen Wiebicke, Moderator der einzigen interaktiven Philosophie-Sendung im deutschen Radio, geht für WDR 5 vom 7. bis 11. Oktober auf große Tour durch Nordrhein-Westfalen. An jedem der fünf Abende findet eine öffentliche philosophische Diskussion an einem neuen Standort mit einem neuen Gast sowie Thema statt.Bereits seit 2007 wird bei WDR 5 munter über gesprächswertige Thesen philosophiert, um dem Wunsch nach Austausch mit anderen nachdenklichen Menschen gerecht zu werden. Dabei werden immer Antworten auf existenzielle Fragen gesucht und zur Diskussion gestellt.Mit seinen Tour-Gästen aus der Philosophie spricht Jürgen Wiebicke in diesem Jahr über Weisheit, Außenseiter, Selbsterkenntnis, das verletzliche Kind sowie Glück und Glückseligkeit. Der Eintritt für alle Tour-Veranstaltungen ist frei, langjährige Hörerinnen und Hörer sind genauso willkommen wie interessierte Philosophie-Einsteigende.Das Tour-Programm in der Übersicht:Dienstag, 7. Oktober, 19:00 - 20:00 UhrDas philosophische Radio: über Weisheit, Nettetal-LobberichAlte Kirche LobberichDoerkesplatz 141334 Nettetal-LobberichModeration: Jürgen WiebickeGast: Michael HampeRedaktion: Gundi GroßeMittwoch, 8. Oktober, 19:00 - 20:00 UhrDas philosophische Radio: über Außenseiter, Korschenbroich"Alte Schule"Steinstraße 1841352 KorschenbroichModeration: Jürgen WiebickeGast: Ralf KonersmannRedaktion: Gundi GroßeDonnerstag, 9. Oktober, 19:00 - 20:00 UhrDas philosophische Radio: über Selbsterkenntnis, LippborgHaus HagedornHauptstraße 1259510 LippborgModeration: Jürgen WiebickeGast: Susanne BoshammerRedaktion: Gundi GroßeFreitag, 10. Oktober, 19:00 - 20:00 UhrDas philosophische Radio: das verletzliche Kind, Winterberg-ElkeringhausenZeltkircheBonifatiusweg 1-559955 Winterberg-ElkeringhausenModeration: Jürgen WiebickeGast: Giovanni MaioRedaktion: Gundi GroßeSamstag, 11. Oktober, 19:00 - 20:00 UhrDas philosophische Radio: über Glück und Glückseligkeit, BonnUniversität Bonn, Hörsaal 9 - Eingang Etscheidhof (links neben dem Contra-Kreis-Theater)Am Hof 553113 BonnModeration: Jürgen WiebickeGast: Rainer SchäferRedaktion: Gundi GroßeWeitere Informationen zu WDR 5 und der Sendung "Das philosophische Radio" finden Sie auf wdr.de/radio/wdr5Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6129349