Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe (ISIN LU1366712435/ WKN A2AS82) ist bestrebt, langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen (d.h. um die Volatilität bereinigte Renditen) zu erzielen, indem er über den empfohlenen Anlagezeitraum (fünf Jahre) hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von mittleren und kleineren europäischen Unternehmen anlegt, so die Experten von DNCA Investments. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de