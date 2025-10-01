Hilden (www.fondscheck.de) - Die ÖKOWORLD AG verstärkt ihr Führungsteam, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Alexander Heynen, MBA, die Leitung der Ressorts Risikomanagement, Compliance und Recht. In seiner neuen Rolle ist er Prokurist und Chief Risk Officer. Er berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden der ÖKOWORLD AG, Dr. Oliver Pfeil. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
