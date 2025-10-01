Der deutsche Ladesoftware-Spezialist reev erweitert sein Angebot um einen dynamischen Stromtarif für E-Autos. Da die Ladeinfrastruktur mit dem Tarif in das Energiesystem integriert werde, sollen nicht nur die Energiekosten, sondern auch die Emissionen sinken. Mit seiner Energie- und Ladeplattform ist reev vor allem im halböffentlichen Bereich aktiv. Schon im vergangenen Jahr hatte reev nach dem Abschluss einer Finanzierungsrunde angekündigt, den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net