Köln (ots) -Wenn die besten TV Köche Deutschlands nicht allein, sondern zusammen am Herd stehen, ist eins garantiert: Es wird heiß, wild und verdammt lecker! Ab dem 26. Oktober 2025 um 20:15 Uhr präsentiert VOX mit "Hensslers Dreamteam" eine neue Show, in der Steffen Henssler gemeinsam mit Ali Güngörmüs und Ralf Zacherl gegen die absolute Kochelite antritt. Dabei geht es nicht nur ums Kulinarische, sondern auch um einen kühlen Kopf. In vier Folgen muss das Trio gegen ihre hochkarätigen Gegnerteams beweisen, dass Teamgeist, Wissen und eine Prise Humor mindestens genauso wichtig sind wie Salz und Pfeffer. Moderiert wird das Koch-Spektakel von Sonja Zietlow.Das ist "Hensslers Dreamteam":Koch-King Steffen Henssler: Als beliebter Entertainer am Herd bringt er nicht nur Energie und Tempo, sondern auch eine ordentliche Portion Show in die Küche. Schlagfertig, ehrgeizig und immer für eine Provokation gut - Steffen Henssler macht jedes Duell zur Bühne.Sternekoch Ali Güngörmüs: Kulinarisch ganz oben, verbindet er durch seine einzigartige Handschrift geschmackliche Finesse mit technischer Exzellenz - und überzeugt dennoch durch Bodenständigkeit. Ali weiß, woher er kommt und was er kann - so jemanden braucht man in einem Dreamteam!Koch-Urgestein Ralf Zacherl: Mit seiner unaufgeregten, trockenen und humorigen Art ist er seit drei Jahrzehnten eine feste Instanz im deutschen Koch-TV. Zacherl steht für Authentizität, Humor und Expertise. Spitzname "Speedy Gonzacherl" - er ist der Wirbelwind in Hensslers Dreamteam."Alleine kochen mache ich schon - aber im Team geht's um mehr: Vertrauen, Timing und den Spaß an der Sache. Genau das macht 'Hensslers Dreamteam' für mich so besonders", so Steffen Henssler.In insgesamt vier Koch- und drei Quizrunden tritt das Dreamteam gegen andere Spitzenteams aus Profi-Köchen an - gekämpft wird nicht um Punkte, sondern um wertvolle Kochzeit, die im großen Finale über Sieg oder Niederlage entscheidet. Kreativität, handwerkliches Geschick und Improvisation sind dabei ebenso gefragt wie Wissen rund um Kulinarik, Food-Trends und Küchenkniffe. Nur wer sowohl am Herd brilliert als auch im Quiz besteht, kann sich entscheidende Zeitgutschriften sichern. Damit zeigt die Show, dass nicht nur Geschmack und Technik zählen, sondern auch Köpfchen, Wissen und Teamdynamik. Bewertet werden die Leistungen des Dreamteams und ihrer Gegner von einer wechselnden Expertenjury bestehend aus fünf wechselnden Juroren aus der renommierten Koch-Elite, die jede Runde mit geschultem Gaumen und kritischem Blick verfolgen.Alle Informationen zu der Expertenjury sowie den gegnerischen Teams gibt VOX rechtzeitig bekannt.Die redaktionelle Verantwortung bei VOX haben Dirk Döding (Leitung Creative Unit Unterhaltung / Show) und Thomas Wißmann (Head of Producers Unterhaltung / Show) unter der Leitung von Marcel Amruschkewitz (VOX-Programmchef).Produziert wird "Hensslers Dreamteam" von MIZU Productions GmbH in Zusammenarbeit mit MoveMe GmbH.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Sherin Schreiber | Volontärin Unterhaltung | T: +49 221 456-18369 | Sherin.Schreiber@rtl.deLarissa Maly | Managerin Unterhaltung | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.deLeyla Karsak | Senior Managerin Unterhaltung | T: +49 221-456-74233 | leyla.karsak@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/6129383