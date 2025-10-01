SHENYANG, China, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 29. September wurden die Liaoning Aviation Industry Development Conference 2025 und die Shenyang Faku International Flight Conference am Flughafen Faku Caihu eröffnet. Wang Xinwei, stellvertretender Sekretär des Provinzkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in Liaoning und Gouverneur der Provinz Liaoning, hielt eine Rede und erklärte die Veranstaltung offiziell für eröffnet.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Bei der Eröffnungszeremonie wurde die Allianz für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Großraum Shenyang gegründet. Yang Fengtian, Mitglied der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften, wurde zum Ehrenvorsitzenden der Allianz ernannt, und Chinas erste Datenelement-Serviceplattform für die Niedrigfliegende Wirtschaft wurde eingeführt. Vor Ort fand eine Unterzeichnungszeremonie statt, die mehrere Flugzeugmodelle mit einer geplanten Bestellung von 260 Flugzeugen umfasste. Im Rahmen der Folgeaktivitäten werden insgesamt 39 Großprojekte unterzeichnet. Es wird erwartet, dass die diesjährige Konferenz das Ziel von dreistelligen Milliardenbeträgen sowohl bei Flugzeugbestellungen als auch bei Projektinvestitionen erreichen wird.

Die Shenyang Faku International Flight Conference wurde im Jahr 2012 gegründet und ist eine der ersten internationalen Ausstellungen für allgemeine Luftfahrt in China. Als eine der wenigen großen Ausstellungen, die sich der allgemeinen Luftfahrt widmen, ist sie zu einem herausragenden Symbol für die Öffnung Shenyangs gegenüber der Außenwelt geworden. In diesem Jahr wurde die Liaoning Aviation Industry Development Conference mit der Shenyang Faku International Flight Conference kombiniert, die bereits zum zehnten Mal stattfand, wodurch die Veranstaltung größer, inhaltlich reichhaltiger und vielfältiger wurde. Unter dem Motto "Stärkung der Luftfahrtindustrie, Förderung der Entwicklungsdynamik" findet die diesjährige Konferenz bis zum 1. Oktober statt. Das Programm umfasst eine Eröffnungszeremonie, eine Flugkonferenz und vier Sonderveranstaltungen: Zusammenarbeit in der Luftfahrtindustrie der Provinz Liaoning, integrierte und innovative Entwicklung der Niedrigfliegenden Wirtschaft, fortschrittliche Fertigtungstechnologien und Ausrüstungsentwicklung in der Luftfahrtindustrie sowie die Jahresversammlung der Vereinigung zur Förderung der Luftfahrtindustrie der Provinz Liaoning.

Zusammen bilden diese Aktivitäten eine dreiteilige Luftfahrtveranstaltung, die Konferenz, Ausstellung und Vorführung vereint.

Quelle: Shenyang Faku International Flight Conference

Kontaktperson: Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558