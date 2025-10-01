Die Baumarktkette Hornbach (ISIN: DE0006083405) lässt sich von der Konsumflaute nicht bremsen. Im ersten Halbjahr 2025/26 steigerte der Konzern den Umsatz um 4,4 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro. Auch im zweiten Quartal legte der Erlös um drei Prozent zu, obwohl es zwei Verkaufstage weniger gab. Das bereinigte EBIT kletterte um 2,5 Prozent. Hornbach gewinnt in mehreren Ländern Marktanteile und bleibt auf Expansionskurs. Starke Kundenfrequenz treibt Wachstum: Die Zahlen belegen eine robuste Entwicklung. Der Teilkonzern Hornbach Baumarkt steigerte den Umsatz um 4,7 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
