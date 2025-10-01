Einer aktuellen Umfrage zufolge zweifeln viele Menschen hierzulande daran, dass die Bundesregierung den Wohnungsmangel in den kommenden fünf Jahren in den Griff bekommen wird. 76% sind der Meinung, dass die Politik die Ziele beim Neubau verfehlen wird. Mit dem sogenannten "Bauturbo" will die Bundesregierung mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Doch sechs von zehn Deutschen sind der Ansicht, dass die Regierung den Wohnungsmangel in den kommenden fünf Jahren nicht entschärfen wird. 76% der Befragten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
