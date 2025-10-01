1. Oktober 2025 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSXV: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) ("RUA GOLD" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sein Führungsteam mit der Ernennung von Herrn Emmett D'Urso zum Vice President, Exploration verstärkt und erweitert wurde. Herr D'Urso wird direkt mit Herrn Simon Henderson, dem COO des Unternehmens, zusammenarbeiten und die Fachkompetenzen von RUA GOLD maßgeblich ergänzen.

Mit mehr als 13 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration verfügt Herr D'Urso über umfassende Fachkenntnisse auf dem Gebiet der orogenen Goldexploration, insbesondere in den Victorian Goldfields, wo er sich auf Lagerstätten vom Fosterville-Typ mit schmalen, aber hochgradig mineralisierten Erzgängen spezialisiert hat. Diese Erfahrung ist vor allem insofern relevant, da das Projekt Reefton von RUA GOLD ähnliche geologische Eigenschaften aufweist. Zuletzt war der Experte bei der Firma Global Ore Discovery an Explorationsprogrammen beteiligt, wo er eine Schlüsselrolle bei der Planung und Budgetierung von Bohrprogrammen für Antimonprojekte in New South Wales spielte.

Davor war Herr D'Urso bei der Firma De Grey Mining als Senior Site Official während der entscheidenden Studienphase in der Mine Hemi tätig. In dieser Funktion beaufsichtigte er den täglichen Betrieb vor Ort, leitete multidisziplinäre Explorationsteams und wirkte sowohl an Greenfield-Initiativen als auch an Ressourcendefinitionskampagnen mit. Seine Führungsqualitäten und seine operative Aufsicht während dieser transformativen Phase bei De Grey zeugen von seiner Fähigkeit, Projekte von der frühen Entdeckungsphase bis zum Stadium der Erschließung zu begleiten. Sein Hauptaugenmerk gilt dabei der Sicherheit, Effizienz und Einbindung von Interessengruppen.

Robert Eckford, CEO von RUA GOLD, erklärt: "Im Namen aller Mitglieder des Board of Directors und der Firmenführung heiße ich Emmett D'Urso als unseren neuen Vice President of Exploration herzlich willkommen. Dank seiner umfangreichen Erfahrung mit den analogen Lagerstätten in der Region Bendigo-Ballarat verfügt Emmett über wertvolle Fachkenntnisse, die direkt auf unsere Projekte anwendbar sind. Als Neuzugang unterstützt er unser Expertenteam beim weiteren Ausbau unseres Portfolios, insbesondere in Reefton.

Mit Emmett an Bord kann unser COO Simon Henderson mehr Zeit für die Weiterentwicklung unseres Projekts Glamorgan aufwenden, wo wir im vierten Quartal 2025 mit einer Ausweitung der Aktivitäten rechnen. Die kontinuierliche Erweiterung unseres Expertenteams durch hochkarätige Fachkräfte wie ihn zeugt von der Stärke unserer Projekte und unserem Bestreben, deren Potenzial bestmöglich auszuschöpfen."

Zuteilung von Optionen und DSUs

Das Unternehmen hat Herrn D'Urso, einem Mitarbeiter des Unternehmens, im Einklang mit dem am 24. Juli 2024 beschlossenen Aktienoptionsplan insgesamt 100.000 Optionen (jeweils eine "Option") gewährt. Jede Option kann innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Zuteilung in eine Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,78 $ pro Stammaktie eingetauscht werden. Für die Optionen ist ein dreijähriger Unverfallbarkeitszeitraum vorgesehen; 33.333 Optionen werden am 1. Oktober 2026, 33.333 Optionen am 1. Oktober 2027 und 33.334 Optionen am 1. Oktober 2028 unverfallbar.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es den Direktoren des Unternehmens ohne Geschäftsführungsbefugnis im Einklang mit dem vom Unternehmen am 24. Juli 2024 beschlossenen DSU-Plan insgesamt 140.778 Deferred Share Units ("DSUs") zum Richtpreis von 0,70 $ pro DSU gewährt hat. Die DSUs unterliegen einer einjährigen Sperrfrist. Jede DSU berechtigt den jeweiligen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie, sobald dieser seine Funktion als Direktor des Unternehmens zurücklegt.

Neue Marketingvereinbarung

Das Unternehmen hat die Firma Global One Media Group Pte. Ltd. ("Global One Media") mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 unter Vertrag genommen. Gemäß dieser Investor-Relations-Vereinbarung hat sich Global One Media bereit erklärt, Dienstleistungen im Bereich Content-Entwicklung und digitales Marketing für das Unternehmen zu erbringen. Global One Media ist eine auf Investoren ausgerichtete Digital-Marketing-Firma und wird das Unternehmen bei seinen Marketingaktivitäten im Bereich digitale und soziale Medien unterstützen.

Die Vereinbarung mit Global One Media (die "Vereinbarung mit Global One") tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft und endet am 31. März 2026. Die Vereinbarung mit Global One kann nach Ablauf des Erstzeitraums monatlich verlängert werden, sofern sowohl das Unternehmen als auch Global One Media zustimmen. Im Rahmen der Vereinbarung mit Global One hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Global One Media ein monatliches Barhonorar in Höhe von 5.500 USD zu bezahlen. Die Vergütung von Global One Media ist nicht an Leistungsfaktoren gebunden und Global One Media erhält keine Wertpapiere des Unternehmens als Vergütung. Global One Media ist weder direkt noch indirekt am Unternehmen beteiligt. Die Vereinbarung mit Global One bedarf der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange.

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden.

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an das größte Goldminenprojekt von OceanaGold Corporation, Wharekirauponga.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Kontakt RUA GOLD

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Webseite: www.RUAGOLD.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Explorationsprogramme auf den Projekten Reefton und Glamorgan und deren Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81240Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81240&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA78109M2067Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19986060-rua-gold-verstaerkt-fuehrungsteam-ernennung-vp-exploration