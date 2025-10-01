Der US-amerikanische Wasserstoff-Spezialist Plug Power kommt bei einem großen Projekt voran. Wie die Gesellschaft zur Wochenmitte bekanntgegeben hat, konnte das erste Elektrolyseur-Modul für die portugiesische Galp ausgeliefert werden. Der Startschuss zur Realisierung eines der größten europäischen Wasserstoff-Vorhaben ist damit endgültig gefallen.Das Modul sei das erste von zehn ähnlichen Anlagen mit Wasserstoffverarbeitungsanlagen, die bis Anfang 2026 vor Ort geliefert werden sollen, um nach Fertigstellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
