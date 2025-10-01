DAX schwächelt, US-Märkte unter Druck: Shutdown in den USA im Fokus

Der Oktober beginnt für Anleger mit angezogener Handbremse. Der DAX startet verhalten in den Handel, während auch die US-Indizes mit negativen Vorzeichen in den Tag gehen. Auch in Asien notiert der Nikkei tiefer, was die Nervosität unterstreicht, die sich quer durch die Märkte zieht.

Makroökonomischer Überblick:

Seit Mitternacht ist es offiziell: Die US-Regierung steht still. Nach dem Scheitern einer Einigung im Kongress tritt der erste Government Shutdown seit sechs Jahren in Kraft. Millionen Staatsbedienstete sind in Zwangsurlaub geschickt, Behörden geschlossen. Kurzfristig sind die wirtschaftlichen Folgen begrenzt, doch je länger der Stillstand anhält, desto größer werden die Risiken für Konsum, Vertrauen und Kapitalmärkte. Besonders kritisch ist, dass wichtige Konjunkturdaten ausfallen könnten, was die US-Notenbank bei künftigen Zinsentscheidungen im Blindflug zurücklässt.

In Europa richtet sich der Blick auf die heute veröffentlichten Inflationsdaten. Für den September wird ein Anstieg auf 2,3 Prozent erwartet nach 2 Prozent im Vormonat. Treiber sind vor allem Energiepreise und Dienstleistungen. Für die EZB ist das ein heikler Balanceakt, da ein höherer Preisdruck Spekulationen auf baldige Zinssenkungen dämpfen könnte.

Im Fokus:

Amazon zeigt sich vorbörslich schwächer, obwohl der Konzern mit Alexa+ eine umfassend überarbeitete Version seines Sprachassistenten vorgestellt hat. Die neue Software setzt auf generative KI und vernetzte Ring-Kameras, die künftig nicht nur Haustiere aufspüren, sondern auch proaktiv auf Sicherheitslücken reagieren sollen. Die Ankündigung unterstreicht Amazons Ambitionen im Smart-Home-Segment. Dennoch notiert die Aktie im Minus, was wahrscheinlich weniger an den Produktneuheiten liegt, sondern eher an der allgemeinen Unsicherheit am US-Aktienmarkt.

Meta steht ebenfalls unter Druck, obwohl das Unternehmen mit der Übernahme des Chip-Startups Rivos einen strategisch wichtigen Schritt in Richtung eigener KI-Beschleuniger geht. Rivos bringt Expertise in der RISC-V-Architektur mit, die als quelloffene Alternative zu etablierten Standards gilt. Damit will Meta die Abhängigkeit von Nvidia reduzieren und langfristig Kosten senken.

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG8VUC 4,99 24272,765529 Punkte 50,28 Open End Silber Bull UG9WQ2 4,2 42,086372 USD 9,52 Open End DAX® Bear UG2ENC 15,03 25279,143419 Punkte 23,77 Open End DAX® Bear UG242M 8,42 24612,228192 Punkte 29,7 Open End DAX® Bull UG968H 4,24 23370,37496 Punkte 50,81 Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Nike Inc. Call HD5ALD 0,44 80,00 USD 22,68 14.01.2026 Dell Technologies Inc. Call UG9MLT 2,29 130,00 USD 3,5 17.06.2026 TSMC. Ltd. (ADRs) Call UG4F6N 8,89 180,00 USD 2,41 18.03.2026 Rheinmetall AG Call UG61L7 7,87 2150,00 EUR 8,37 17.12.2025 Novo-Nordisk AS Call UG4F01 0,20 500,00 DKK 5,65 18.03.2026

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit RENK Group AG Long UG6ZVN 3,82 70,101171 EUR 5 Open End SAP SE Long HD9UER 7,73 151,966047 EUR 3 Open End Rational AG Long HC15Z8 5,30 432,759826 EUR 3 Open End Baidu Inc. (ADRs) Long HD6L4Z 2,96 105,442975 USD 5 Open End AppLovin Corp. Long UG3E4B 14,25 539,047822 USD 4 Open End

