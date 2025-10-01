Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter Vanguard senkt zum 7. Oktober die Gebühren für sechs börsengehandelte Fonds (ETFs) auf Aktienmärkte, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die zweitgrößte Fondsgesellschaft der Welt mitgeteilt. Bei dem halben Dutzend ETFs handele es sich um Vehikel aus der Kernpalette des Hauses. Das sei nicht das erste Mal, dass Vanguard die Gebühren senke. Im Juni habe das Haus bereits Kürzungen bei sieben Renten-ETFs angekündigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de