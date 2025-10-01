Wien (www.fondscheck.de) - Das Zürcher Unternehmen Stableton Financial hat Gero Schomann mit Wirkung zum 1. Oktober zum Global Head of Wealth and Strategic Partnerships ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Schomann komme von der DWS, für die er gut sechs Jahre lang tätig gewesen sei. Zuletzt habe er bis Ende vergangenen Jahres den gesamten Vertrieb des Asset Managers in Deutschland und Österreich sowie den Wholesale-Vertrieb weltweit verantwortet. Schon vor seiner Zeit bei der DWS habe der Wirtschaftswissenschaftler fast zehn Jahre lang beim Mutterkonzern Deutsche Bank gearbeitet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de