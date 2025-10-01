Für die angeschlagene Division Elektrifizierte Antriebstechnologien haben sich ZF und die Arbeitnehmervertreter in langen Verhandlungen auf ein "Bündnis zur Neuaufstellung" geeinigt. Ein Verkauf der Sparte ist vorerst vom Tisch, Standortschließungen auch - dennoch wird es harte Einschnitte geben. Der erste Arbeitstag von Matthias Miedreich als Vorstandsvorsitzender von ZF hat es in sich: Nachdem sich das Unternehmen und die Arbeitnehmer Ende Juli ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net