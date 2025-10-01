© Foto: UnsplashDie Aktie von Firefly Aerospace hat am Dienstag 21 Prozent nachgegeben. Es ist nicht der erste gefeierte IPO-Wert, der schon nach kurzer Zeit abgestürzt ist. Der IPO-Markt boomt, doch für die Aktien gilt das oft nur für kurze Zeit Der IPO-Markt hat sich in diesem Jahr mit Wucht zurückgemeldet: Börsengänge wie der von Circle Internet, Figma und Bullish haben für großes Anlegerinteresse gesorgt. Stark steigende Kurse in kürzester Zeit waren die Folge - zumindest vorübergehend. Denn viele der zwischenzeitlich gefeierten Aktien sind längst wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt, so zum Beispiel Adobe-Konkurrent Figma, der am Dienstag den drittniedrigsten Schlusskurs seiner Börsenhistorie …Den vollständigen Artikel lesen ...
