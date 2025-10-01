Anzeige
Dow Jones News
01.10.2025 14:09 Uhr
287 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Börsen ignorieren Shutdown - DAX steigt über 24.000 Punkte

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen ignorieren Shutdown - DAX steigt über 24.000 Punkte

DOW JONES--Europas Börsen drehen trotz des Regierungs-Shutdowns in den USA ins Plus. Nach den Schlagzeilen der vergangenen Tage kommt dieser Schritt aber nicht komplett unerwartet. Das Congressional Budget Office (CBO) schätzt, dass pro Tag eines Regierungsstillstands bis zu 750.000 Bundesangestellte vorübergehend beurlaubt werden. Die für Freitag geplante Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts dürfte damit ausfallen.

Analysten vermuten aber, dass mit einem längeren Shutdown die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Oktober eher zunehmen dürfte, schon weil ein Stillstand von Behörden und anderen Regierungseinrichtungen das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen dürfte. Das stützt die Börsen. Wie lange sich der Shutdown hinzieht, ist momentan nicht abzusehen. Wie die Deutsche Bank anmerkt, dauerte der längste Shutdown bislang 35 Tage.

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 23.997 Punkte, zeitweise notierte er über 24.000 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent nach oben. Der Euro kommt von den Tageshochs zurück und geht bei rund 1,1730 Dollar um. An den Anleihemärkten bleibt es ruhig. Gold bleibt auf Rekordhoch und notiert mit 3.880 Dollar je Feinunze in Sichtweite der 4.000er-Marke.

Pharmaaktien mit Trump-Plänen gesucht

Die Inflation in der Eurozone ist derweil im September mit 2,2 Prozent wie erwartet gestiegen, während die Kernteuerung stagnierte. Damit dürften sich die Notenbanker der EZB in ihrer Arbeit bestätigt fühlen. Analysten sehen daher zunächst keinen Handlungsbedarf für die Zentralbank.

Pharma-Aktien legen in Europa im Schnitt um 2,4 Prozent zu, nachdem Präsident Trump Pläne für die Einführung einer staatlichen Website mit dem Namen TrumpRx vorgestellt hat, über die Verbraucher Medikamente direkt von den Herstellern kaufen können. "Die Ankündigung vom Dienstag habe sich zwar speziell auf Pfizer bezogen, könnte aber eine Blaupause für eine breitere Zusammenarbeit zwischen der Pharmaindustrie und der Trump-Regierung darstellen", so Jefferies. Merck gewinnen 5,8 Prozent.

Die Nike-Zahlen zum ersten Geschäftsquartal werden im Handel als leicht positiv für Adidas (+2,2%) gewertet. Das US-Unternehmen hat sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie die Prognosen der Analysten übertroffen. Warburg erwartet starke Drittquartalszahlen von Adidas. Darüber hinaus glauben sie, dass Adidas seine Prognose anheben wird, weil der zollbedingte Gegenwind voraussichtlich geringer ausfallen werde als die bislang in Aussicht gestellten 200 Millionen Euro. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.552,91    +0,4%    22,95   +12,5% 
Stoxx-50         4.674,29    +0,9%    41,06    +7,0% 
DAX           23.997,15    +0,5%   116,43   +19,3% 
MDAX           30.385,29    +0,4%   117,80   +17,7% 
TecDAX          3.663,50    +0,4%    15,04    +5,9% 
SDAX           17.027,02    +0,6%    93,91   +23,1% 
CAC            7.928,61    +0,4%    32,67    +6,8% 
SMI           12.271,88    +1,3%   162,46    +3,5% 
ATX            4.694,72    +1,3%    58,71   +26,8% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Di, 17:08  % YTD 
EUR/USD           1,1733    -0,0%   1,1738   1,1744 +13,2% 
EUR/JPY           172,59    -0,6%   173,54   173,56  +7,0% 
EUR/CHF           0,9364    +0,2%   0,9345   0,9349  -0,4% 
EUR/GBP           0,8703    -0,3%   0,8728   0,8727  +5,5% 
USD/JPY           147,10    -0,5%   147,87   147,78  -5,5% 
GBP/USD           1,3482    +0,3%   1,3447   1,3457  +7,3% 
USD/CNY           7,1122    +0,0%   7,1104   7,1108  -1,4% 
USD/CNH           7,1281    +0,0%   7,1269   7,1275  -2,8% 
AUS/USD           0,6615    +0,1%   0,6611   0,6622  +6,3% 
Bitcoin/USD       116.466,95    +2,0% 114.175,95 113.407,55 +20,8% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          61,67    61,96    -0,5%    -0,29 -12,1% 
Brent/ICE          67,06    67,02    +0,1%    0,04 -10,7% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.879,07   3.856,35    +0,6%    22,72 +46,1% 
Silber            47,22    46,66    +1,2%    0,57 +62,5% 
Platin          1.348,20   1.344,11    +0,3%    4,09 +55,9% 
Kupfer            4,86     4,86    +0,0%    0,00 +18,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2025 07:36 ET (11:36 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
