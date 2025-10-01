Creator und Marken aufgepasst: In Kürze lassen sich Insights zu Posts und Account auf Instagram unkompliziert per PDF exportieren - unter einer Voraussetzung. Instagram arbeitet derzeit an einem Update, auf das viele Creator sehnlichst gewartet haben: Erste Hinweise deuten darauf hin, dass du Storys bald direkt in der App planen kannst - ganz ohne Umwege und externe Tools. Und jetzt sorgt die Plattform mit einem anderen Update für weitere gute Nachrichten: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n