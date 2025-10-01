© Foto: Aaron Schwartz - Sipa USAHistorisch liefen Märkte trotz Shutdowns stabil. Doch Experten sehen in diesem Jahr eine gefährliche Mischung aus Unsicherheit, Datenlücken und hohen Kursen. Anlegern droht ein Härtetest.Die US-Regierung hat den Betrieb eingestellt, nachdem sich Kongress und Senat nicht auf ein Budget einigen konnten. Rund 750.000 Bundesangestellte sind betroffen, darunter auch das Bureau of Labor Statistics. Damit dürfte der für Freitag erwartete Arbeitsmarktbericht für September verschoben werden - ein Ausfall, der sowohl für die Federal Reserve als auch für Investoren eine zentrale Entscheidungsgrundlage nimmt. An der Wall Street reagierten die Indizes zunächst gelassen. Der Dow Jones erreichte sogar ein …Den vollständigen Artikel lesen ...
