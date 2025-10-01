DJ US-ZOLL-BLOG/EU plant Stahlzoll von 50 Prozent außerhalb der Kontingente

EU plant Stahlzoll von 50 Prozent außerhalb der Kontingente

Die Europäische Union will nach Angaben aus informierten Kreisen Zölle in Höhe von 50 Prozent auf Stahlimporte oberhalb einer bestimmten Menge vorschlagen, um die angeschlagene Industrie des Kontinents zu schützen. Europäische Stahlhersteller haben strengere Handelsmaßnahmen gefordert, um dem ihrer Meinung nach wachsenden Druck durch Billigimporte aus China und anderen Ländern entgegenzuwirken. Europäische Beamte befürchten außerdem, dass die Zölle der US-Regierung dazu führen könnten, dass mehr Stahl in die EU statt in die USA geliefert wird. Die Europäische Kommission werde nächste Woche vorschlagen, die Stahlquote der EU zu halbieren, sagte einer der Informanten. Importe unterhalb der revidierten Quote würden nicht mit Zöllen belegt, während Importe oberhalb dieser Grenze mit 50 Prozent Zoll belegt würden, sagte die Person. Über den Vorschlag wurde zuvor bereits von Reuters berichtet.

