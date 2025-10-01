Köln (www.fondscheck.de) - Die Sauren-Gruppe freut sich, Torsten Witte als neuen Sales Director im Team willkommen zu heißen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ab dem 1. Oktober 2025 wird er vorrangig das Vertriebsgebiet Nord-Ost betreuen und die Zusammenarbeit mit Sparkassen, Genossenschaftsbanken sowie unabhängigen Vertriebspartnern intensivieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
