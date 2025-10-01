Gemäß der in China propagierten Strategie "Local for Local" will Isabellenhütte näher an seine chinesischen Kunden wie BYD rücken. Deshalb hat das hessische Traditionsunternehmen nun in Jintan (Changzhou) ein eigenes Werk eröffnet, das zugleich das erste Werk von Isabellenhütte außerhalb Hessens ist. Für das bereits 1482 ursprünglich als Kupferhütte gegründete Familienunternehmen Isabellenhütte ist es ein großer Schritt: Mit einer Investition von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
