Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) wollen ihre Elektrobus-Flotte deutlich vergrößern und haben 38 Gelenkbusse und 40 Solobusse bei Irizar e-mobility bestellt - zugleich der bislang größte Auftrag aus Deutschland für den spanischen Hersteller Die ersten Fahrzeuge sollen im Oktober 2026 ausgeliefert werden. Die 78 Elektrobusse von Irizar kommen zu den 118 E-Bussen des niederländischen Herstellers VDL hinzu, die die KVB bereits in Betrieb haben.
