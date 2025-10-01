© Foto: AdobeStock

Gold und Silber laufen in diesen Tagen heiß. Ein Ende der Fahnenstange ist noch nicht auszumachen. Springt der Funke nun womöglich endgültig auf Kupfer über? Der Kupferpreis zeigte zuletzt bemerkenswerte Ansätze.Zeit läuft für Gold und Silber. Kupfer könnte nachziehen Leitet der Oktober das Ende der Herrlichkeit an den Aktienmärkten ein? Der in den USA ausgerufene Shutdown der Bundesbehörden trägt nicht unbedingt dazu bei, die Gemüter an den Aktienmärkten zu beruhigen. Dax, S&P 500 und Nasdaq 100 scheinen auf den ersten Blick noch stabil zu sein. Der Shutdown hat bislang keinen Stimmungsumschwung herbeigeführt. Das mag auf den ersten Blick so wirken, doch die Indizes sind fragiler, als es …