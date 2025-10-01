Mit der Übernahme wird der dringende Bedarf an objektiven Parkinson-Messungen in klinischen Studien gedeckt und Empaticas Führungsposition mit validierten digitalen Endpunkten gefestigt sowie die Präsenz des Unternehmens im Bereich der klinischen Versorgung und Diagnostik ausgebaut

Empatica, ein Pionier auf dem Gebiet der Entwicklung von digitalen Biomarkern und des Patientenmonitorings mithilfe von Wearables und KI, gab die erfolgreiche Übernahme von PKG Health bekannt, einem führenden Innovator auf dem Gebiet der Bewegungsstörungsalgorithmen und digitalen Endpunkte für die Parkinson-Krankheit. Der Deal erweitert die robuste, FDA-zugelassene Wearable-Technologie und Gesundheitsüberwachungsplattform von Empatica um die validierten Algorithmen von PKG Health für das Monitoring von Bewegungsstörungen. Damit werden die Reichweite und das Marktpotenzial von Empatica in der Neurologieforschung, der klinischen Versorgung und der Diagnostik erheblich erweitert.

"PKG Health hat die umfangreichste Sammlung klinischer Nachweise auf dem Gebiet neurologischer Bewegungsstörungen mithilfe von Wearables zusammengestellt", so Matteo Lai, CEO und Mitbegründer von Empatica. "Indem wir diese Algorithmen mit unserer Plattform für das Patientenmonitoring kombinieren, insbesondere mit unserem neuen Gerät EmbraceMini, werden wir die umfassendste Lösung für das Monitoring der Parkinson-Krankheit bieten. Wir freuen uns darauf, für neue Patienten, Ärzte und Forscher modernste medizinische Versorgung bereitzustellen, mit der wir weit über das hinausgehen, was bisher möglich war."

Die in über 70 Peer-Review-Studien validierten Algorithmen von PKG Health zu Bradykinesie, Dyskinesie, Tremor, Schwankungen, Schlaf, Gang und anderen bewegungsbezogenen physiologischen Signalen kommen bereits in mehr als 150 Krankenhäusern und klinischen Einrichtungen in Europa, Australien und den USA zum Einsatz. Diese Messungen werden Ärzten exklusiv über die Plattform von Empatica zur Verfügung stehen, die eine speziell entwickelte, vielseitige Lösung für die Remote-Erfassung und -Analyse hochwertiger Bewegungsdaten bietet, einen entscheidenden Beitrag zur Optimierung der Forschung leistet und mehr Erkenntnisse über Patienten liefert.

Für Pharmapartner birgt die Übernahme ein enormes Potenzial zur Beschleunigung der Forschung bei Studien zu Bewegungsstörungen. Obwohl es eine umfangreiche Pipeline für die Entwicklung von Parkinson-Medikamenten gibt, erreichen nur wenige krankheitsmodifizierende Therapien die Phase 3. Empatica ist dank seiner Expertise in der Entwicklung digitaler Biomarker und seines umfassenden Verständnisses der Anforderungen moderner Hybridstudien in der Lage, die Lösung von PKG Health um neue digitale Endpunkte und Funktionen zu erweitern und Sponsoren so einen ganzheitlicheren und umfassenderen Überblick über den Krankheitsverlauf und das Ansprechen auf die Behandlung zu bieten.

Empatica stellt bereits heute die von der FDA zugelassene Epilepsie-Monitoringsysteme EpiMonitor und Embrace2 her. Mit der strategischen Übernahme von PKG Health wird Empatica nun seine Expertise im Bereich der Entwicklung patientenorientierter Lösungen nutzen können, um Parkinson schnell und präzise zu erkennen und zu monitoren. Dies kann zu einer früheren Diagnose, personalisierteren Behandlungsplänen und einer Verbesserung der Behandlungsergebnisse für die 10 Millionen Menschen weltweit führen, die mit Parkinson leben.

Über Empatica

Empatica Inc. ist ein Pionier auf dem Gebiet des kontinuierlichen, diskreten Remote-Gesundheitsmonitorings mit Hilfe von KI. Die von der FDA zugelassene Plattform und Technologie von Empatica wird von Tausenden von institutionellen Partnern für Forschungszwecke eingesetzt, unter anderem in Studien zu Stress, Schlaf, Epilepsie, Migräne, Depressionen, Sucht und anderen Erkrankungen. Das Flaggschiff des Unternehmens ist EmbracePlus: ein in Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern wie HHS, USAMRDC und dem von der NASA finanzierten TRISH entwickeltes medizinisches Wearable. Mit seinem neuesten Gerät, EmbraceMini, bietet Empatica das weltweit kleinste Aktigraphiegerät für den Einsatz in der klinischen Versorgung und Forschung an. Empatica ist außerdem Weltmarktführer im Bereich des patientenzentrierten Wearable-Monitorings bei Epilepsie.

Über PKG Health

PKG Health ist ein Pionier auf dem Gebiet der objektiven Messungen mit klinisch validierten und patentierten Algorithmen für Bewegungsstörungen bei Parkinson. Dabei nutzt PKG Health die weltweit größte Sammlung klinischer Nachweise zu Bewegungsstörungen, um durch die Beschleunigung der Forschung, Zulassung und Einführung von Behandlungen die Präzisionsmedizin zu fördern und für die Patienten zugänglich zu machen.

