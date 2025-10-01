Seit Mai hinkt Berkshire Hathaway dem S&P 500 deutlich hinterher. Doch für Charttechniker und Fundamentalisten ergibt sich daraus eine seltene Kaufchance. Es war der Moment, den Anleger seit Jahren gefürchtet hatten: Anfang Mai kündigte Warren Buffett seinen Rückzug vom operativen Tagesgeschäft an. Das "Orakel von Omaha", inzwischen 94 Jahre alt, tritt ab - und die Börse reagierte schockartig. Binnen weniger Wochen verlor Berkshire Hathaway bis zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
