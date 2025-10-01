Westgold will Produktion deutlich steigern

Anzeige / Werbung

Westgold hat einen neuen Drei-Jahres-Plan vorgestellt, in dem das Unternehmen ankündigte, seine jährliche Goldproduktion von derzeit 326.000 Unzen im Geschäftsjahr 2025 auf 470.000 Unzen im Geschäftsjahr 2028 steigern zu wollen. Parallel dazu solle die Kostenbasis sinken. Das Management erklärte, dass es sich um einen konservativen, aber realisierbaren Ansatz handele, der allein auf bestehenden Minen und Verarbeitungsanlagen basiere.

Basis des Wachstumsplans

Die Grundlage des Plans bilden Goldreserven von 3,5 Millionen Unzen. Diese Menge steckt in rund 56 Millionen Tonnen Gestein mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,93 Gramm Gold pro Tonne. Nach Angaben des Unternehmens könnten die vorhandenen vier Verarbeitungszentren mit einer Gesamtkapazität von etwa sechs Millionen Tonnen pro Jahr den geplanten Ausbau tragen. Rund 80 Prozent des Fördermaterials seien bereits durch gesicherte Reserven abgedeckt.