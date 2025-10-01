Krypto News: Zcash-Coin explodiert 36,74 % in 24 Stunden - das steckt dahinter

Der Kryptomarkt startet mit starkem Momentum ins vierte Quartal, und besonders ein Coin sorgt derzeit für Aufsehen: ZEC. Die Privacy-Kryptowährung konnte innerhalb der letzten 24 Stunden um ganze 36,74 % zulegen und erreichte damit ein neues Jahreshoch. Doch was steckt hinter diesem plötzlichen Boom und wie nachhaltig ist die Rallye?

ZEC ist heute der Top-Performer am Markt

Zum Start des vierten Quartals 2025 erlebt der Krypto-Markt einen deutlichen Aufschwung. Die Gesamtmarktkapitalisierung stieg um 2,5 % auf 4 Billionen $ an, und für BTC ging es bereits wieder über 116.000 $ aufwärts. Diese Kursgewinne sind jedoch nichts im Vergleich zur Rallye, die die Kryptowährung ZEC vom dahinterstehenden Projekt Zcash innerhalb der letzten 24 Stunden verzeichnete.

Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Privacy Coin, der bereits seit dem 29. Oktober 2016 besteht. Damals zu einem extrem hohen Kurs von knapp 6.000 $ gestartet, fiel der Preis unmittelbar danach um deutlich über 99 % auf Tiefststände unter 50 $ zurück. Seitdem gab es noch zwei größere Rallyes:

Die eine erfolgte 2018, als der Kurs noch einmal auf circa 750 $ stieg, und die andere dann im Bullenmarkt 2021, als ZEC auf 320 $ in die Höhe ging.

Quelle: Coinmarketcap.com

Seitdem hat die Nachfrage nach dem Coin jedoch deutlich nachgelassen, und im Verlauf des letzten Jahres fiel ZEC immer wieder auf die 30-$-Marke zurück. In den letzten Tagen hat sich jedoch ein Trend für größere Nachfrage nach Privacy Coins abgezeichnet, von dem sowohl ZEC als auch Konkurrenten wie XMR profitieren konnten.

Für ZEC ergab sich daraus im Verlauf des letzten Monats eine Rallye um über 125 %, die nun geradezu parabolische Züge annimmt. Seit gestern schoss der Coin um 36,74 % in die Höhe und wird damit aktuell bei 93,17 $ gehandelt.

Das ist ein neuer Jahreshöchststand und der höchste Preis, den ZEC seit 2022 erreichen konnte. Die Marktkapitalisierung steigerte sich auf 1,51 Milliarden $, womit ZEC jetzt wieder Rang 66 der größten Kryptos erreicht. Da stellt sich natürlich die Frage, was hinter diesem Boom steckt und wie es jetzt weitergehen könnte.

Privacy Coins wie ZEC werden immer gefragter und ZEC könnte über 100 $ steigen

Wie gesagt, ist die Nachfrage nach Privacy Coins in den letzten Tagen explodiert. In den Google-Suchen werden diese Schlagwörter heute so oft gesucht wie noch nie. Dabei wird ZEC immer mehr als bessere Alternative zum etablierten Monero-Coin XMR gesehen.

Dadurch hat sich in den letzten Tagen eine regelrechte FOMO entwickelt, bei der viele Anleger gerade auch noch einen günstigen Einstieg sehen. Schließlich war ZEC in der Vergangenheit bereits mehrere Tausend Dollar wert und wird heute nur bei einem Bruchteil dieser Kurse gehandelt. Viele scheinen darauf zu spekulieren, dass der Coin noch einmal zu alter Stärke zurückfindet und sich für günstig eingestiegene Investoren ein hohes Renditepotenzial bieten könnte.

Quelle: Coinmarketcap.com

Außerdem ist den Bullen mit dem Durchbruch der 75-$-Marke ein wichtiger technischer Fortschritt gelungen. Damit könnte ZEC nun gut für eine Fortsetzung der Rallye positioniert sein. Mit dem nächsten relevanten Widerstand dürfte, um die psychologisch hochrelevante 100-$-Marke zu rechnen sein.

Falls auch diese überwunden wird, könnte ZEC im Verlauf des Oktobers vielleicht wieder bis auf die Höchststände von 2021 bei über 300 $ in die Höhe schießen. Anleger sollten jedoch bedenken, dass der Coin jetzt bereits einen starken Boom erlebt hat und dementsprechend auch die Gefahr einer Korrektur besteht. Da ein früher Einstieg hier nicht mehr gegeben ist, wenden sich viele Anleger jüngeren Investitionsalternativen wie beispielsweise SNORT zu.

SNORT befindet sich im Gegensatz zu ZEC noch ganz am Anfang seiner Entwicklung

Die Kryptowährung SNORT stellt eine spannende Alternative zu etablierten Coins am Markt dar. Im Gegensatz zu den meisten Kryptos befindet sich dieser Token nämlich noch vor seinem ersten Börsenlisting. Das bedeutet, dass Anleger hier gerade noch im Presale einsteigen können. So kann man sich einen besonders frühen und günstigen Einstieg sichern, wenn man an das Potenzial des Projekts glaubt und bereit ist, die mit einem Vorverkaufsinvestment einhergehenden Risiken auf sich zu nehmen.

SNORT wird derzeit noch zu einem rabattierten Kurs von 0,1065 $ über die offizielle Webseite des dahinterstehenden Projekts Snorter verkauft. Hier kamen bis jetzt schon über 4 Millionen $ an Funding von interessierten Investoren zusammen. Die im Presale erworbenen Coins können zudem im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 113 % gestakt werden.

Quelle: Snorter-token.com

Das Spannende an dem Projekt ist vor allem der eigene Telegram-Trading-Bot. Dieses "Snorter-Bot" genannte Programm soll es der Community in Zukunft ermöglichen, Kryptowährungen und Meme-Coins direkt in der Telegram-App im Chat zu traden. Das ist wesentlich unkomplizierter als der herkömmliche Krypto-Handel über zentralisierte Börsen und daher für viele Trader attraktiv.

Jetzt SNORT kaufen

Der Snorter-Bot baut zudem auf der Solana Virtual Machine auf, was ihn schneller und günstiger machen soll als Konkurrenten wie BonkBot oder Banana Gun. Das könnte dabei helfen, sich eine Position in dem umkämpften Wachstumsmarkt des Telegram-Tradings zu sichern. Für Meme-Coins wie SNORT ist das Potenzial in diesem Bereich groß. Interessierte Anleger können hier dementsprechend gerade noch günstig und früh einsteigen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.