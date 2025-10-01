US-Senat berät über Krypto-Steuern: Wendepunkt für digitale Assets?

Kryptowährungen sind längst mehr als ein Nischenthema. Ob Bitcoin, Ethereum oder Stablecoins - digitale Vermögenswerte bewegen Milliardenbeträge und sind fest im Finanzsystem verankert. Doch die Frage, wie diese neuen Formen von Geld besteuert werden sollen, sorgt in den USA für heftige Debatten. Am heutigen 1. Oktober rückt das Thema ins Zentrum der Politik: Der Finanzausschuss des US-Senats lädt Experten und Branchenvertreter zu einer Anhörung. Was dabei herauskommt, könnte die Spielregeln für Anleger und Unternehmen in Amerika dauerhaft verändern.

Historische Anhörung im US-Senat

Heute, am 1. Oktober 2025 um 10:00 ET (16:00 CET) tritt der Finanzausschuss des US-Senats zu einer mit Spannung erwarteten Sitzung zusammen. Der Ausschuss beschließt über die Zukunft der Krypto-Besteuerung in den Vereinigten Staaten und versucht mögliche Reformen auf den Weg bringen.

Die Anhörung zur "Überprüfung der Besteuerung digitaler Vermögenswerte" findet im Dirksen Senate Office Building in Washington D.C. statt und wird live gestreamt (01.10.2025, 16 Uhr CET). Damit ist sie für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

Hintergrund: Alte Regeln, neue Realität

Die Steuerregeln für Kryptowährungen in den USA stammen aus einer Zeit, in der Bitcoin noch kaum bekannt war. Nach aktuellem Stand müssen alle Transaktionen bei der Steuer angegeben werden, selbst wenn sie keinen Gewinn oder Verlust erzeugen.

Das bedeutet: Selbst eine kleine Bezahlung mit Bitcoin für einen Kaffee kann ein steuerlicher Vorgang sein. Kritiker sagen, dass diese Regelungen Innovation verhindern und die Akzeptanz im Alltag erschweren.

Weißes Haus und Steuerfreiheit kleiner Beträge

Auch die US-Regierung signalisierte in der Vergangenheit Bereitschaft für Reformen. Karoline Leavitt, Pressesprecherin der Trump-Administration, betonte im Sommer, dass kleine Transaktionen (unter 600€) künftig von Steuern befreit werden könnten.

Diese Position findet Rückhalt in Teilen der Politik und Wirtschaft. Dies ist ein entscheidender Schritt, um Kryptowährungen im Alltag zu etablieren und erleichtert den Nutzen von Kryptowährungen als Zahlungsmittel. Dies ist besonders vor dem Hintergrund von Stablecoins als zukünftiges digitales Zahlungsmittel interessant.

Expertenrunde mit prominenten Stimmen

Zu den geladenen Experten gehören führende Köpfe der Krypto-Branche und des Steuerrechts. Mit dabei waren unter anderem Lawrence Zlatkin, Vizepräsident für Steuern bei Coinbase, sowie Jason Somensatto, Policy-Director beim Think Tank Coin Center.

Taxation of digital assets is on the horizon. Looking forward to testifying before the @Senfinance tomorrow to discuss key issues including clarifying source rules for staking rewards, stablecoins, ETF access and more. Let's build a clear, modern tax framework for crypto. Tune in… - Lawrence Zlatkin (@LawrenceZlatkin) September 30, 2025

Auch Andrea S. Kramer, Gründungsmitglied von ASKramer Law, und Annette Nellen, Direktorin des Master-Programms für Steuern (MST) an der San José State University in Kalifornien, nehmen teil. Ihre Aufgabe ist es, Einblicke in rechtliche Grauzonen und steuerliche Herausforderungen zu geben.

Positionen aus der Branche

Jason Somensatto, wies in seiner schriftlichen Anhörung im Juli darauf hin, dass die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen oft unklar, unpraktisch und mit unnötigem Aufwand verbunden sei. Er sprach von Verfahren, die mit etablierten steuerlichen Prinzipien nicht in Einklang stünden und Reformbedarf aufzeigten.

Unlike much of our government, I will not be shut down. Tune in to watch me testify tomorrow. https://t.co/BRjZDCbzyS - Jason Somensatto (@jasonsomensatto) September 30, 2025

Lawrence Zlatkin geht in die Anhörung mit einer grundsätzlich aufgeschlossenem Haltung gegenüber klareren Regeln und Reformen, insbesondere solche, die eine bessere Entwicklung von Stablecoins fördern könnten. Sein Engagement als Coinbase-Steuerchef und seine Rolle als geladener Zeuge deuten darauf hin, dass er Reformen unterstützt, die Praktikabilität, Klarheit und technologische Kompatibilität in der Besteuerung digitaler Werte stärken.

Politischer Druck durch Fristen

Die heutige Anhörung steht zusätzlich unter dem Druck politischer Termine und der Unsicherheit durch den begonnenen Government Shutdown. Am 30. September 2025 konnte der Kongress keine Einigung über eine kurzfristige Übergangsfinanzierung erzielen, was seit Mitternacht zu einem Regierungsstillstand führt. Obwohl die Anhörung des Senate Finance Committee zur planmäßig um 10:00 Uhr ET stattfinden soll, bleibt unklar, ob der Shutdown sie beeinträchtigt. Es gibt keine offizielle Bestätigung einer Verschiebung, aber nicht-essentielle Aktivitäten wie Anhörungen könnten pausiert werden.

Breaking News: The U.S. government has shut down, after Congress failed to pass a bill to keep federal funding flowing. Hundreds of thousands of workers are set to be sent home without pay, and a wide range of federal programs will be disrupted. https://t.co/q0caziSzXd pic.twitter.com/vEwubNgeNm - The New York Times (@nytimes) October 1, 2025

Dennoch ist es wahrscheinlich, dass die Sitzung stattfindet, möglicherweise virtuell oder eingeschränkt, und sie bleibt ein wichtiger Orientierungspunkt für kommende Gesetzesinitiativen im Bereich der Kryptowährungen. Für aktuelle Entwicklungen empfiehlt sich ein Blick auf die Website des Senate Finance Committee und deren Livestream.

