Vom Schein bis zum Explorer!: Gold und Silber - So sind Anleger richtig aufgestellt für eine gute Performance

Die Zinsen fallen, die Inflation bleibt hartnäckig und die geopolitischen Spannungen nehmen zu. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit rücken die ältesten Währungen der Welt, Gold und Silber, wieder in den Fokus!Gold und Silber gelten seit jeher als klassische Krisenwährungen und Inflationsschutz. Sie bieten einen materiellen Gegenwert abseits des Fiat-Geldsystems und sind daher ein wichtiger Bestandteil der strategischen Asset-Allokation. Für Anleger, die von steigenden Edelmetallpreisen profitieren oder einfach ihr Vermögen absichern möchten, existieren verschiedene Wege, um in diese Metalle zu investieren. Die Wahl der richtigen Anlageform hängt dabei von der Risikobereitschaft, den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Markus Weingran