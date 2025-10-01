EQS-News: KFC Africa / Schlagwort(e): Sonstiges

KFC will sein Geheimrezept offenlegen



01.10.2025

Das Rezept ist eine wahre Legende, wobei nur eine Handvoll Personen die vollständige Formel kennen JOHANNESBURG, Südafrika, den 1. Oktober 2025/APO Group/ -- Die heutige Ankündigung von KFC Africa ( https://global.KFC.com ), dass es das Undenkbare tun wird, nämlich sein Geheimrezept zu lüften, hat die Fastfood-Branche erschüttert. Das Rezept ist eine wahre Legende, wobei nur eine Handvoll Personen die vollständige Formel kennen. Die Konkurrenz hat versucht, das Geheimnis zu entschlüsseln, Verschwörungstheoretiker haben komplizierte Theorien dazu entwickelt und die Social Media haben ihren Teil dazu beigetragen, das Thema weiter anzuheizen. Das Ziel dabei war immer gleich: herauszubekommen, worin das Rezept eigentlich besteht. Am Mittwoch, dem 1. Oktober, wird die Wahrheit nun endlich enthüllt. Die Welt verdient die Wahrheit "Viele Leute haben uns seit Jahren nach unserem Geheimrezept gefragt," erklärte Grant Macpherson, Chief Marketing & Digital Officer von KFC Africa. "Sie haben gemutmaßt , sie haben inständig darum gebeten und haben sich nach Kräften bemüht, es zu kopieren. Jetzt haben wir jedoch beschlossen, es endlich der Welt mitzuteilen. Wir denken, dass es besser für alle ist, wenn dies nicht länger geheim gehalten wird. "Die Geschichte wird entscheiden, ob dies wirklich ein Geniestreich war, aber wir glauben, dass dies gut für uns und - was noch wichtiger ist - gut für Südafrika ist." Macpherson teilte mit, dass KFC seine Gründe für die Enthüllung seines Geheimrezepts erst am Tag der Offenlegung erläutern wird. Wertvoller Trumpf "Es gibt natürlich viele Spekulationen darüber, warum wir diesen wertvollen Trumpf aus der Hand geben wollen und warum dies gerade jetzt geschieht," erklärte er. "Unsere treuen Stammkunden fragen sich vielleicht, ob dies den Nimbus, der KFC zur größten Schnellrestaurantkette in Südafrika gemacht hat, nicht zerstört. "Wir glauben nicht, dass dies der Fall sein wird, aber alles wird sich am 8. Oktober klären. Bis dahin bleiben alle Mutmaßungen genau das - nämlich Mutmaßungen. Vertrieben von der APO Group im Namen von KFC Africa. Bild herunterladen: https://apo-opa.co/46Isc1M (Grant Macpherson, Chief Marketing & Digital Officer, KFC Africa) Über KFC Africa:

KFC ist seit 1971, als das erste Restaurant in Johannesburg eröffnet wurde, ein Teil von Afrika. Heute ist es mit über 1.400 Restaurants in 22 Ländern südlich der Sahara die führende Schnellrestaurantmarke des Kontinents und Heimat des von Millionen geliebten Original Recipe®-Brathähnchens. Bei KFC Africa stillen wir nicht nur den Hunger - wir bilden Potenzial. Jede servierte Mahlzeit dient einem höheren Zweck: einen Platz am Tisch für alle bereitzustellen und sicherzustellen, dass das Potenzial nicht nur sichtbar ist, sondern auch gefördert wird. Dieses Engagement schlägt sich in Initiativen nieder, die einen spürbaren Unterschied ausmachen. Unsere Streetwise Academy, die über eine Akkreditierung von Services SETA verfügt, vermittelt unseren Teammitgliedern die notwendigen Fähigkeiten, um sich in Führungspositionen im Kundenkontakt, in der Personalabteilung und im Betrieb zu beweisen. So erzielen wir eine hohe Mitarbeiterbindung und eine Beförderungsquote von 75%. Dies zeigt, was Investitionen in Mitarbeiter bewirken können. Unser Add Hope-Programm liefert mehr als 30 Millionen Mahlzeiten im Jahr an hilfsbedürftige Kinder, während Mini Cricket, das größte südafrikanische Basis-Sportprogramm, mehr als 120.000 junge Spieler erreicht, die von 13.000 Trainern angeleitet werden. Über Lebensmittel hinaus tragen Initiativen wie die Ikusasa Lethu-Stipendien und Förderungsprogramme für Jugendliche in verschiedenen afrikanischen Ländern dazu bei, Chancen für Bildung, eine Lebensgrundlage und eine aussichtsreichere Zukunft zu schaffen. KFC Africa ist stolz, mit über 40.000 Teammitgliedern, die unser Unternehmen ausmachen, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Wir fördern Karrieren, Gleichheit und Integrität, während wir täglich den Hunger von Millionen stillen. Durch die Förderung von Einzelpersonen werden Familien gestärkt, können Gemeinschaften wachsen und Nationen sich wandeln. Auf diese unbestreitbaren Auswirkungen sind wir stolz.



