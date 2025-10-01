In den USA hat die Rally einen herben Dämpfer kassiert. Neben dem Shutdown sorgen die jüngsten ADP-Daten für Unsicherheit. Vorbörslich gehen die Futures daher auf Tauchstation. Während Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 schwächer in den Handelstag starten dürften, steuern die Papiere von Nike, Air Products und Pfizer auf Gewinne zu. Um Mitternacht war es soweit: Da sich Republikaner und Demokraten nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten, trat ein Shutdown der US-Regierung in Kraft - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär