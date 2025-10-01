FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Urabstimmung zu einem Piloten-Streik bei der Lufthansa ist zunächst noch keine Entscheidung über einen konkreten Termin gefallen. Die Tarifkommission sowie der Vorstand der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) haben in Frankfurt das weitere Vorgehen beraten, ohne dass zunächst Einzelheiten bekannt wurden.

Unmittelbar vor den Herbstferien sind viele Passagiere in Sorge um ihre Urlaubsflüge mit der Lufthansa-Kerngesellschaft. In der Vergangenheit hatte die Fluggesellschaft bei Pilotenstreiks nahezu das komplette Programm abgesagt. Neben einem sofortigen Streik gibt es auch die Option, die Verhandlungen zunächst fortzuführen.

Wiederaufnahme der Verhandlungen?



VC-Präsident Andreas Pinheiro hatte nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Urabstimmung das Lufthansa-Management aufgefordert, ein abschlussfähiges Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vorzulegen. Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann hatte begrüßt, dass die VC die Verhandlungen wieder aufnehmen wolle. Lösungen könnten nur am Verhandlungstisch gefunden werden.

Bei der am Dienstag beendeten Urabstimmung hatte die Gewerkschaft eine deutliche Mehrheit für einen Arbeitskampf erhalten. Allerdings fiel die Zustimmung bei der Lufthansa-Passagiergesellschaft geringer aus als bei der Frachttochter Lufthansa Cargo. Streiks seien ab nun jederzeit möglich, hatte Präsident Pinheiro erklärt./ceb/DP/men